Токеноміка Dragon Crypto Aurum (DCAU) Дізнайтеся ключову інформацію про Dragon Crypto Aurum (DCAU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Dragon Crypto Aurum (DCAU) Dragon Crypto Gaming (DCG) builds groundbreaking gaming experiences on the blockchain. For a deep dive into Dragon Crypto Gaming, please visit: https://dragoncrypto.io/ Dragon Crypto Aurum (DCAU) serves as a utility token that drives the in-game economy of various DCG game offerings. DCAU is used to purchase NFT game avatars and is required to perform important in-game actions such as battling and healing. For more information, please visit: https://aurumdraconis.dragoncrypto.io https://tinydragon.games/ DCAU is 100% community-owned and fully minted. It has also become deflationary through various in-game token burn mechanisms. Офіційний вебсайт: https://dragoncrypto.io/ Купити DCAU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Dragon Crypto Aurum (DCAU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Dragon Crypto Aurum (DCAU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 120,99K $ 120,99K $ 120,99K Загальна пропозиція: $ 154,13K $ 154,13K $ 154,13K Циркуляційна пропозиція: $ 151,70K $ 151,70K $ 151,70K FDV (повністю розведена вартість): $ 122,93K $ 122,93K $ 122,93K Історичний максимум: $ 177,5 $ 177,5 $ 177,5 Історичний мінімум: $ 0,62809 $ 0,62809 $ 0,62809 Поточна ціна: $ 0,797547 $ 0,797547 $ 0,797547 Дізнайтеся більше про ціну Dragon Crypto Aurum (DCAU)

Токеноміка Dragon Crypto Aurum (DCAU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Dragon Crypto Aurum (DCAU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DCAU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DCAU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DCAU, досліджуйте ціну токена DCAU в реальному часі!

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