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Ціна Dragon Crypto Aurum (DCAU)

USD

Графік ціни Dragon Crypto Aurum (DCAU) в реальному часі

$0.94564
$0.94564$0.94564
0.00%(1D)

Сьогоднішня ціна Dragon Crypto Aurum (DCAU)

Поточна ціна Dragon Crypto Aurum (DCAU) сьогодні становить 0.94296 USD з ринковою капіталізацією $ 144.14K USD. Ціна DCAU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dragon Crypto Aurum:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 140.56 USD
- зміна ціни Dragon Crypto Aurum протягом дня — +0.26%
- циркуляційна пропозиція – 151.70K USD

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Цінові показники Dragon Crypto Aurum (DCAU) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dragon Crypto Aurum до USD становила $ +0.00248147.
За останні 30 днів зміна ціни Dragon Crypto Aurum до USD становила $ -0.1719371575.
За останні 60 днів зміна ціни Dragon Crypto Aurum до USD становила $ -0.4340537290.
За останні 90 днів зміна ціни Dragon Crypto Aurum до USD становила $ -1.3865534153836874.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00248147+0.26%
30 днів$ -0.1719371575-18.23%
60 днів$ -0.4340537290-46.03%
90 днів$ -1.3865534153836874-59.52%

Аналіз цін Dragon Crypto Aurum (DCAU)

Останній аналіз цін Dragon Crypto Aurum: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.923271
$ 0.923271$ 0.923271

$ 0.957694
$ 0.957694$ 0.957694

$ 177.5
$ 177.5$ 177.5

-1.13%

+0.26%

+2.46%

Ринкова інформація Dragon Crypto Aurum (DCAU)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 144.14K
$ 144.14K$ 144.14K

$ 140.56
$ 140.56$ 140.56

151.70K
151.70K 151.70K

Що таке Dragon Crypto Aurum ( DCAU)

Dragon Crypto Gaming (DCG) builds groundbreaking gaming experiences on the blockchain. For a deep dive into Dragon Crypto Gaming, please visit: https://dragoncrypto.io/ Dragon Crypto Aurum (DCAU) serves as a utility token that drives the in-game economy of various DCG game offerings. DCAU is used to purchase NFT game avatars and is required to perform important in-game actions such as battling and healing. For more information, please visit: https://aurumdraconis.dragoncrypto.io https://tinydragon.games/ DCAU is 100% community-owned and fully minted. It has also become deflationary through various in-game token burn mechanisms.

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Ресурс Dragon Crypto Aurum (DCAU)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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