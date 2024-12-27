Ціна Dragon Crypto Aurum (DCAU)
Поточна ціна Dragon Crypto Aurum (DCAU) сьогодні становить 0.94296 USD з ринковою капіталізацією $ 144.14K USD. Ціна DCAU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dragon Crypto Aurum:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 140.56 USD
- зміна ціни Dragon Crypto Aurum протягом дня — +0.26%
- циркуляційна пропозиція – 151.70K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dragon Crypto Aurum до USD становила $ +0.00248147.
За останні 30 днів зміна ціни Dragon Crypto Aurum до USD становила $ -0.1719371575.
За останні 60 днів зміна ціни Dragon Crypto Aurum до USD становила $ -0.4340537290.
За останні 90 днів зміна ціни Dragon Crypto Aurum до USD становила $ -1.3865534153836874.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00248147
|+0.26%
|30 днів
|$ -0.1719371575
|-18.23%
|60 днів
|$ -0.4340537290
|-46.03%
|90 днів
|$ -1.3865534153836874
|-59.52%
Останній аналіз цін Dragon Crypto Aurum: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.13%
+0.26%
+2.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dragon Crypto Gaming (DCG) builds groundbreaking gaming experiences on the blockchain. For a deep dive into Dragon Crypto Gaming, please visit: https://dragoncrypto.io/ Dragon Crypto Aurum (DCAU) serves as a utility token that drives the in-game economy of various DCG game offerings. DCAU is used to purchase NFT game avatars and is required to perform important in-game actions such as battling and healing. For more information, please visit: https://aurumdraconis.dragoncrypto.io https://tinydragon.games/ DCAU is 100% community-owned and fully minted. It has also become deflationary through various in-game token burn mechanisms.
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