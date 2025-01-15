Сьогоднішня ціна Dragon Coin ($DGN)

Поточна ціна Dragon Coin ($DGN) сьогодні становить 0.00536216 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $DGN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dragon Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 527.72 USD

- зміна ціни Dragon Coin протягом дня — +6.34%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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