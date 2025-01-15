Ціна Dragoma (DMA)
Поточна ціна Dragoma (DMA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DMA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dragoma:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.21 USD
- зміна ціни Dragoma протягом дня — +0.90%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dragoma до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dragoma до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dragoma до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dragoma до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.90%
|30 днів
|$ 0
|-4.75%
|60 днів
|$ 0
|-2.51%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dragoma: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.07%
+0.90%
+0.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dragoma is a Web3 lifestyle sports application with built-in GameFi and SocialFi elements, built on the polygon network.In order to implement the privatization of Web3 assets, we adopt a dual-token economic model and NFT the in-app assets to ensure an open and transparent economic ecology.And How to Train Your Dragon was one of the first major games to use the power and flexibility of the Polygon network. You can form dragon training teams to compete with others and earn rewards through training, challenges, battles, breeding, building, and more.
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