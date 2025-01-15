Ціна Drago (DRAGO)
Поточна ціна Drago (DRAGO) сьогодні становить 0.00405139 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DRAGO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Drago:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.55 USD
- зміна ціни Drago протягом дня — +0.50%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Drago до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Drago до USD становила $ -0.0005957224.
За останні 60 днів зміна ціни Drago до USD становила $ -0.0009809808.
За останні 90 днів зміна ціни Drago до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.50%
|30 днів
|$ -0.0005957224
|-14.70%
|60 днів
|$ -0.0009809808
|-24.21%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Drago: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.50%
-10.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$DRAGO is a revolutionary cryptocurrency dedicated to commemorating the auspicious Year of the $Dragon in 2024. Inspired by the rich symbolism and cultural significance associated with this mythical creature, $DRAGO aims to captivate the global crypto community with its unique features and potential for growth. Total Supply: 10,000,000 $DRAGO Embracing the spirit of the Dragon, $DRAGO 2024 offers investors and enthusiasts an opportunity to ride the wave of prosperity and good fortune. This cryptocurrency embodies the dragon's attributes of power, strength, and wisdom, fostering a sense of resilience and determination within its community. Built on Solana network, $DRAGO guarantees rapid transaction speeds with low fees, transparency and immutability, ensuring that each transaction is securely recorded and verified. Furthermore, $DRAGO is committed to fostering a vibrant and inclusive community, encouraging collaboration and knowledge-sharing among its members. Regular updates, educational resources, and community-driven initiatives ensure that every participant has the opportunity to engage and contribute to the growth of $DRAGO in 2024. By combining the allure of the Year of the Dragon with the cutting-edge world of cryptocurrency, $DRAGO presents a unique investment opportunity for those seeking to align themselves with the spirit of prosperity and fortune. Join the $DRAGO community today and embrace the power of the Dragon in the world of cryptocurrency. Lp is burnt, in january we’ll list on MEXC + BITMART
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