Ціна Draggy CTO (DRAGGY)
Поточна ціна Draggy CTO (DRAGGY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.43M USD. Ціна DRAGGY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Draggy CTO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 82.30K USD
- зміна ціни Draggy CTO протягом дня — +8.09%
- циркуляційна пропозиція – 420.69T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Draggy CTO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Draggy CTO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Draggy CTO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Draggy CTO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8.09%
|30 днів
|$ 0
|-20.50%
|60 днів
|$ 0
|-54.86%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Draggy CTO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.37%
+8.09%
-29.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Draggy is a memecoin inspired by Matt Furie’s “The Night Rider” book. Draggy, a prominent character who embarks on a journey through a vividly imagined world filled with other magical creatures. Draggy embarks on a quest and encounters various characters along the way who become his friends. They are a frog, a rat, and a bat. Together they become a fierce force and have the courage to face the unknown in the mystical lands. Join us and become a part of our enchanting community!
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