Сьогоднішня ціна Draggy CTO (DRAGGY)

Поточна ціна Draggy CTO (DRAGGY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.43M USD. Ціна DRAGGY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Draggy CTO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 82.30K USD

- зміна ціни Draggy CTO протягом дня — +8.09%

- циркуляційна пропозиція – 420.69T USD

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