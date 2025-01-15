Сьогоднішня ціна Draggy 0x62 (DRAGGY0X62)

Поточна ціна Draggy 0x62 (DRAGGY0X62) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DRAGGY0X62 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Draggy 0x62:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 140.20 USD

- зміна ціни Draggy 0x62 протягом дня — +3.53%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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