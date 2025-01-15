Ціна Draggy 0x62 (DRAGGY0X62)
Поточна ціна Draggy 0x62 (DRAGGY0X62) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DRAGGY0X62 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Draggy 0x62:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 140.20 USD
- зміна ціни Draggy 0x62 протягом дня — +3.53%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Draggy 0x62 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Draggy 0x62 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Draggy 0x62 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Draggy 0x62 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.53%
|30 днів
|$ 0
|-58.68%
|60 днів
|$ 0
|-62.80%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Draggy 0x62: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+3.53%
-14.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Draggy, a memecoin inspired by Matt Furie's fantasy book "The Night Rider," features a courageous character named Draggy. Draggy ventures through a fantastical world teeming with magical creatures, encountering friendly companions like a frog, a rat, and a bat. Together, this unlikely fellowship bravely confronts the mysteries of this mystical land.
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