Токеноміка Draggin Karma Points (DKP) Дізнайтеся ключову інформацію про Draggin Karma Points (DKP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Draggin Karma Points (DKP) Dragginz is a free-to-play, 100% on-chain 3D MMO, funded by the sale of non-game-breaking in-game items and customisations. The player hatches and raises baby Dragginz to accompany them on adventures, harnessing the planet’s latent magic to explore, battle and master Trade Skills such as Alchemy, Gardening and Cooking. Dragginz also provides world-building facilities so that users can 'check out' part of the world to make changes or build entirely new locations. Changes are voted on by the Dragginz team and the community, and successful proposals are integrated into the live Dragginz universe. Dragginz runs and is hosted entirely on the Internet Computer; this includes the back-end data model, all static and dynamic gameplay data, all 3D, 2D audio and other game assets as well as all API endpoints and the Website. There is no Web2 technology employed anywhere in the Dragginz ecosystem. Player authentication is via Internet Identity, which provides a secure, trustless mechanism for authenticating user sessions without needing to collect any personally identifiable information; Dragginz has no sign-up form. Dragginz is a hybrid DAO with centralised creative control and decentralised community control facilitated by our SNS and governed by our native DKP (Draggin Karma Points) token. The community can influence the roadmap, game contents and features by raising and voting on proposals with their DKP. The Dragginz corporate entity is a Swiss-based Foundation (Dragginz Stiftung), which legally enshrines the founding principles that the project is not for profit and exists to promote the development of the Dragginz 3D MMO and its community of players. Офіційний вебсайт: https://dragginz.io Купити DKP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Draggin Karma Points (DKP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Draggin Karma Points (DKP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,67M $ 4,67M $ 4,67M Загальна пропозиція: $ 8,00B $ 8,00B $ 8,00B Циркуляційна пропозиція: $ 3,99B $ 3,99B $ 3,99B FDV (повністю розведена вартість): $ 9,35M $ 9,35M $ 9,35M Історичний максимум: $ 0,00516918 $ 0,00516918 $ 0,00516918 Історичний мінімум: $ 0,00092451 $ 0,00092451 $ 0,00092451 Поточна ціна: $ 0,00116925 $ 0,00116925 $ 0,00116925 Дізнайтеся більше про ціну Draggin Karma Points (DKP)

Токеноміка Draggin Karma Points (DKP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Draggin Karma Points (DKP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DKP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DKP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DKP, досліджуйте ціну токена DKP в реальному часі!

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