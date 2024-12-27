Сьогоднішня ціна Draggin Karma Points (DKP)

Поточна ціна Draggin Karma Points (DKP) сьогодні становить 0.00285762 USD з ринковою капіталізацією $ 11.40M USD. Ціна DKP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Draggin Karma Points:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.86K USD

- зміна ціни Draggin Karma Points протягом дня — -0.83%

- циркуляційна пропозиція – 3.99B USD

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