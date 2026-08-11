Сьогоднішня ціна Draggable Aktionariat AG

Поточна ціна Draggable Aktionariat AG (DAKS) сьогодні становить $ 6.19, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DAKS до USD становить $ 6.19 за DAKS.

Draggable Aktionariat AG наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 4,952,106, з циркуляційною пропозицією у 800.00K DAKS. Протягом останніх 24 годин DAKS торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 9.32, тоді як історичний мінімум — $ 6.19.

У короткостроковій динаміці DAKS змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1.11K.

Ринкова інформація щодо Draggable Aktionariat AG (DAKS)

Ринкова капіталізація $ 4.95M$ 4.95M $ 4.95M Обсяг (за 24 год) $ 1.11K$ 1.11K $ 1.11K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4.95M$ 4.95M $ 4.95M Циркуляційне постачання 800.00K 800.00K 800.00K Загальна пропозиція 800,000.0 800,000.0 800,000.0

Поточна ринкова капіталізація Draggable Aktionariat AG — $ 4.95M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1.11K. Циркуляційна пропозиція DAKS — 800.00K, зі загальною пропозицією 800000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4.95M.