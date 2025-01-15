Ціна Draft (DRAFT)
Поточна ціна Draft (DRAFT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DRAFT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Draft:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.75K USD
- зміна ціни Draft протягом дня — +28.66%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Draft до USD становила $ +0.00016528.
За останні 30 днів зміна ціни Draft до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Draft до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Draft до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00016528
|+28.66%
|30 днів
|$ 0
|-2.51%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Draft: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.47%
+28.66%
+18.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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