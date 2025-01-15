Сьогоднішня ціна Draft (DRAFT)

Поточна ціна Draft (DRAFT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DRAFT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Draft:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.75K USD

- зміна ціни Draft протягом дня — +28.66%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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