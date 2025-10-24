Інформація щодо ціни Dracarys Token (DRA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -14,48% Зміна ціни (за 7 дн.) -14,48%

Актуальна ціна Dracarys Token (DRA) становить --. За останні 24 години DRA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DRA становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DRA змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -14,48% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Dracarys Token (DRA)

Ринкова капіталізація $ 30,55K$ 30,55K $ 30,55K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 30,55K$ 30,55K $ 30,55K Циркуляційне постачання 577,00B 577,00B 577,00B Загальна пропозиція 577 000 000 000,0 577 000 000 000,0 577 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Dracarys Token — $ 30,55K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DRA — 577,00B, зі загальною пропозицією 577000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 30,55K.