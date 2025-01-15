Ціна DRAC Network (DRAC)
Поточна ціна DRAC Network (DRAC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DRAC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DRAC Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.62 USD
- зміна ціни DRAC Network протягом дня — +2.69%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DRAC Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DRAC Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DRAC Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DRAC Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.69%
|30 днів
|$ 0
|+64.04%
|60 днів
|$ 0
|+33.86%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DRAC Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.32%
+2.69%
+22.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DRAC Network is a public chain independently developed based on Ethereum. We launched in the UAE in 2020. Our tenets are people-oriented, decentralization, autonomy, equal rights, and a unique blockchain identity. Before popularizing quantum computing and more efficient transmission, how can decentralization and equality solve? DRAC will use the living biobank to authenticate the uniqueness of the blockchain identity and unravel the decentralization of peace rights with the concept of a people-oriented and autonomous way of faction voting. Self-built ecology includes DEX, cross-chain bridge, NFT minting and auction, wallet, chart, lock-up, etc. At the same time, it also opens up a new world for more blockchain believers and supports the construction of more application DAPPs that adhere to decentralized beliefs.
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