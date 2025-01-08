Ціна Dr Solwitz (DOCTOR)
Поточна ціна Dr Solwitz (DOCTOR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.62K USD. Ціна DOCTOR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dr Solwitz:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.46 USD
- зміна ціни Dr Solwitz протягом дня — -5.59%
- циркуляційна пропозиція – 999.88M USD
Отримуйте оновлення цін DOCTOR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DOCTOR.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dr Solwitz до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dr Solwitz до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dr Solwitz до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dr Solwitz до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.59%
|30 днів
|$ 0
|-37.52%
|60 днів
|$ 0
|-12.94%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dr Solwitz: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.04%
-5.59%
+4.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dr. Solwitz is a unique token on the Solana blockchain that blends the essence of crypto culture with the viral energy of internet memes. At its core, the project embraces the humor, chaos, and unpredictability of the "degen" lifestyle while carving out a niche as the go-to token for meme creators and fans alike. Dr. Solwitz, the fictional character behind the token, symbolizes the dual life of modern crypto enthusiasts. By day, they're risk-taking, high-stakes gamblers in the volatile world of crypto trading. By night, they transform into “surgeons” who skillfully manipulate popular meme characters in order to sustain his trading eager.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DOCTOR до AUD
A$--
|1 DOCTOR до GBP
￡--
|1 DOCTOR до EUR
€--
|1 DOCTOR до USD
$--
|1 DOCTOR до MYR
RM--
|1 DOCTOR до TRY
₺--
|1 DOCTOR до JPY
¥--
|1 DOCTOR до RUB
₽--
|1 DOCTOR до INR
₹--
|1 DOCTOR до IDR
Rp--
|1 DOCTOR до PHP
₱--
|1 DOCTOR до EGP
￡E.--
|1 DOCTOR до BRL
R$--
|1 DOCTOR до CAD
C$--
|1 DOCTOR до BDT
৳--
|1 DOCTOR до NGN
₦--
|1 DOCTOR до UAH
₴--
|1 DOCTOR до VES
Bs--
|1 DOCTOR до PKR
Rs--
|1 DOCTOR до KZT
₸--
|1 DOCTOR до THB
฿--
|1 DOCTOR до TWD
NT$--
|1 DOCTOR до CHF
Fr--
|1 DOCTOR до HKD
HK$--
|1 DOCTOR до MAD
.د.م--