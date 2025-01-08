Сьогоднішня ціна Dr Solwitz (DOCTOR)

Поточна ціна Dr Solwitz (DOCTOR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.62K USD. Ціна DOCTOR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dr Solwitz:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.46 USD

- зміна ціни Dr Solwitz протягом дня — -5.59%

- циркуляційна пропозиція – 999.88M USD

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