Ціна DPEX (DPEX)
Поточна ціна DPEX (DPEX) сьогодні становить 0.00003455 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DPEX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DPEX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.18 USD
- зміна ціни DPEX протягом дня — +0.44%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DPEX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DPEX до USD становила $ -0.0000019133.
За останні 60 днів зміна ціни DPEX до USD становила $ -0.0000019448.
За останні 90 днів зміна ціни DPEX до USD становила $ -0.00001709571197139708.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.44%
|30 днів
|$ -0.0000019133
|-5.53%
|60 днів
|$ -0.0000019448
|-5.62%
|90 днів
|$ -0.00001709571197139708
|-33.10%
Останній аналіз цін DPEX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.55%
+0.44%
-2.55%
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