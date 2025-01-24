Сьогоднішня ціна DPEX (DPEX)

Поточна ціна DPEX (DPEX) сьогодні становить 0.00003455 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DPEX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DPEX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.18 USD

- зміна ціни DPEX протягом дня — +0.44%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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