Інформація щодо ціни DPAI (DPAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,01647213$ 0,01647213 $ 0,01647213 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -6,81% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,81%

Актуальна ціна DPAI (DPAI) становить --. За останні 24 години DPAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DPAI становить $ 0,01647213, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DPAI змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -6,81% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DPAI (DPAI)

Ринкова капіталізація $ 5,86K$ 5,86K $ 5,86K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,86K$ 5,86K $ 5,86K Циркуляційне постачання 10,00M 10,00M 10,00M Загальна пропозиція 10 000 000,0 10 000 000,0 10 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація DPAI — $ 5,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DPAI — 10,00M, зі загальною пропозицією 10000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,86K.