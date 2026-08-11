Сьогоднішня ціна DOYR

Поточна ціна DOYR (DOYR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.61% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DOYR до USD становить $ 0 за DOYR.

DOYR наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 336,740, з циркуляційною пропозицією у 1.00B DOYR. Протягом останніх 24 годин DOYR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.01266627, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DOYR змінився на -1.73% за останню годину та на +3.60% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 44.23K.

Ринкова інформація щодо DOYR (DOYR)

Ринкова капіталізація $ 336.74K$ 336.74K $ 336.74K Обсяг (за 24 год) $ 44.23K$ 44.23K $ 44.23K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 336.74K$ 336.74K $ 336.74K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація DOYR — $ 336.74K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 44.23K. Циркуляційна пропозиція DOYR — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 336.74K.