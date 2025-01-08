Сьогоднішня ціна Dox Squad (DOX)

Поточна ціна Dox Squad (DOX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.39K USD. Ціна DOX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dox Squad:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.99 USD

- зміна ціни Dox Squad протягом дня — -7.40%

- циркуляційна пропозиція – 894.82M USD

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