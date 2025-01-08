Ціна Dox Squad (DOX)
Поточна ціна Dox Squad (DOX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.39K USD. Ціна DOX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dox Squad:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.99 USD
- зміна ціни Dox Squad протягом дня — -7.40%
- циркуляційна пропозиція – 894.82M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dox Squad до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dox Squad до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dox Squad до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dox Squad до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.40%
|30 днів
|$ 0
|-10.06%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dox Squad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-7.40%
+30.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The DOX Squad token is designed with a unique utility focused on transparency and accountability in the crypto space. By holding and using DOX tokens, community members can participate in the process of doxxing shady developers. By holding developers accountable and promoting transparency, we’re helping to create a safer, more trustworthy crypto environment. By utilizing $DOX tokens, users contribute directly to the transparency of the crypto space while benefiting from a decreasing token supply.
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