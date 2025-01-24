Сьогоднішня ціна DOVI (DOVI)

Поточна ціна DOVI (DOVI) сьогодні становить 0.00280053 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DOVI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DOVI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.40K USD

- зміна ціни DOVI протягом дня — -3.34%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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