Сьогоднішня ціна Dove The Dog (DOVE)

Поточна ціна Dove The Dog (DOVE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 153,29K USD. Ціна DOVE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dove The Dog:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Dove The Dog протягом дня — +3,28%

- циркуляційна пропозиція – 749,52M USD

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