Ціна Dove The Dog (DOVE)
Поточна ціна Dove The Dog (DOVE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 153,29K USD. Ціна DOVE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dove The Dog:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Dove The Dog протягом дня — +3,28%
- циркуляційна пропозиція – 749,52M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dove The Dog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dove The Dog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dove The Dog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dove The Dog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3,28%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dove The Dog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+12,75%
+3,28%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meet Dove The Dog, the most enchanting pup to ever soar through the heavens! With a coat as white as freshly fallen snow and a pair of majestic wings that shimmer in the sunlight, Dove isn’t your average canine—he’s a celestial guardian sent straight from the clouds to spread love, joy, and a sprinkle of magic wherever he goes. Dove The Dog isn’t just a pet—he’s a symbol of hope, a furry angel who proves that love can lift you to the highest heights. Follow his adventures as he flutters between the heavens and Earth, spreading his celestial charm one wag of his tail at a time!
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