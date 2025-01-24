Ціна DOUGHGE ($DOH)
Поточна ціна DOUGHGE ($DOH) сьогодні становить 0.0000213 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $DOH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DOUGHGE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.92 USD
- зміна ціни DOUGHGE протягом дня — -3.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DOUGHGE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DOUGHGE до USD становила $ -0.0000046689.
За останні 60 днів зміна ціни DOUGHGE до USD становила $ -0.0000107041.
За останні 90 днів зміна ціни DOUGHGE до USD становила $ -0.000027337209960974065.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.17%
|30 днів
|$ -0.0000046689
|-21.91%
|60 днів
|$ -0.0000107041
|-50.25%
|90 днів
|$ -0.000027337209960974065
|-56.20%
Останній аналіз цін DOUGHGE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-3.17%
+13.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DOUGHGE, the degen delight where we’re baking up a storm in the crypto kitchen!
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|1 $DOH до AUD
A$0.000033867
|1 $DOH до GBP
￡0.000017253
|1 $DOH до EUR
€0.000020448
|1 $DOH до USD
$0.0000213
|1 $DOH до MYR
RM0.000094572
|1 $DOH до TRY
₺0.000759132
|1 $DOH до JPY
¥0.003322374
|1 $DOH до RUB
₽0.00213
|1 $DOH до INR
₹0.001840959
|1 $DOH до IDR
Rp0.343548339
|1 $DOH до PHP
₱0.001250523
|1 $DOH до EGP
￡E.0.001070964
|1 $DOH до BRL
R$0.000125883
|1 $DOH до CAD
C$0.000030459
|1 $DOH до BDT
৳0.00260286
|1 $DOH до NGN
₦0.033177519
|1 $DOH до UAH
₴0.000895026
|1 $DOH до VES
Bs0.0011715
|1 $DOH до PKR
Rs0.005939718
|1 $DOH до KZT
₸0.011093679
|1 $DOH до THB
฿0.000723561
|1 $DOH до TWD
NT$0.000697788
|1 $DOH до CHF
Fr0.00001917
|1 $DOH до HKD
HK$0.000165714
|1 $DOH до MAD
.د.م0.000213