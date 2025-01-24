Сьогоднішня ціна DOUGHGE ($DOH)

Поточна ціна DOUGHGE ($DOH) сьогодні становить 0.0000213 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $DOH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DOUGHGE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.92 USD

- зміна ціни DOUGHGE протягом дня — -3.17%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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