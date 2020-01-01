Токеноміка Doug the Duck (DOUG) Дізнайтеся ключову інформацію про Doug the Duck (DOUG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Doug the Duck (DOUG) Doug, the duck who got ditched by his pond crew for meme fame, is now flexing his muscles in the wrestling ring, aiming to become the ultimate meme coin. Look out, world, Doug's coming through, and he's not ducking around anymore! He's a degenerate duck on Solana, ready to take down any other meme in his path! Офіційний вебсайт: https://dougtheduck.com/ Купити DOUG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Doug the Duck (DOUG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Doug the Duck (DOUG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 168,80K $ 168,80K $ 168,80K Загальна пропозиція: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M Циркуляційна пропозиція: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M FDV (повністю розведена вартість): $ 168,80K $ 168,80K $ 168,80K Історичний максимум: $ 0,00551302 $ 0,00551302 $ 0,00551302 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00016906 $ 0,00016906 $ 0,00016906 Дізнайтеся більше про ціну Doug the Duck (DOUG)

Токеноміка Doug the Duck (DOUG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Doug the Duck (DOUG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DOUG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DOUG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DOUG, досліджуйте ціну токена DOUG в реальному часі!

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