Сьогоднішня ціна Doug the Duck (DOUG)

Поточна ціна Doug the Duck (DOUG) сьогодні становить 0.00100689 USD з ринковою капіталізацією $ 1.00M USD. Ціна DOUG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Doug the Duck:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.19K USD

- зміна ціни Doug the Duck протягом дня — -4.20%

- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD

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