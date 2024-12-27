Ціна Doug the Duck (DOUG)
Поточна ціна Doug the Duck (DOUG) сьогодні становить 0.00100689 USD з ринковою капіталізацією $ 1.00M USD. Ціна DOUG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Doug the Duck:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.19K USD
- зміна ціни Doug the Duck протягом дня — -4.20%
- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Doug the Duck до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Doug the Duck до USD становила $ -0.0001447673.
За останні 60 днів зміна ціни Doug the Duck до USD становила $ -0.0006423248.
За останні 90 днів зміна ціни Doug the Duck до USD становила $ -0.000219971060572744.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.20%
|30 днів
|$ -0.0001447673
|-14.37%
|60 днів
|$ -0.0006423248
|-63.79%
|90 днів
|$ -0.000219971060572744
|-17.92%
Останній аналіз цін Doug the Duck: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.71%
-4.20%
-17.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Doug, the duck who got ditched by his pond crew for meme fame, is now flexing his muscles in the wrestling ring, aiming to become the ultimate meme coin. Look out, world, Doug's coming through, and he's not ducking around anymore! He's a degenerate duck on Solana, ready to take down any other meme in his path!
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