Ціна Doug (DOUG)
Поточна ціна Doug (DOUG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 28.74K USD. Ціна DOUG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Doug:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.10 USD
- зміна ціни Doug протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 203.81B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Doug до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Doug до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Doug до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Doug до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-13.88%
|60 днів
|$ 0
|+15.75%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Doug: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DOUG is a community-driven meme token inspired by the iconic character Doug Heffernan from the popular TV show "The King of Queens." It aims to bring together fans and crypto enthusiasts in a fun and engaging environment.
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