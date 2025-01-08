Сьогоднішня ціна Doug (DOUG)

Поточна ціна Doug (DOUG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 28.74K USD. Ціна DOUG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Doug:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.10 USD

- зміна ціни Doug протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 203.81B USD

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