Сьогоднішня ціна DoubleUp (UP)

Поточна ціна DoubleUp (UP) сьогодні становить 0,320383 USD з ринковою капіталізацією $ 4,81M USD. Ціна UP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DoubleUp:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни DoubleUp протягом дня — +3,11%

- циркуляційна пропозиція – 15,00M USD

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