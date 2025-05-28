Ціна DoubleUp (UP)
Поточна ціна DoubleUp (UP) сьогодні становить 0,320383 USD з ринковою капіталізацією $ 4,81M USD. Ціна UP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DoubleUp:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни DoubleUp протягом дня — +3,11%
- циркуляційна пропозиція – 15,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DoubleUp до USD становила $ +0,0096634.
За останні 30 днів зміна ціни DoubleUp до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DoubleUp до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DoubleUp до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,0096634
|+3,11%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DoubleUp: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1,68%
+3,11%
+27,29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DoubleUp is a decentralized crypto casino on the Sui blockchain offering raffles, lotteries, and token-based games. Players can win, earn, and level up with no KYC or deposit requirements. The $UP token fuels gameplay incentives, community rewards, and protocol growth, creating a transparent and rewarding on-chain gambling experience for everyone. Its DeFi arm, Unihouse, lets users stake tokens to earn yield from casino volume. Play, stake, and win all in one place. It’s on-chain, transparent, and made for true degen fun.
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