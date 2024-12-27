Сьогоднішня ціна DOTZ (DOTZ)

Поточна ціна DOTZ (DOTZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 139.89K USD. Ціна DOTZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DOTZ:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 132.77 USD

- зміна ціни DOTZ протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 299.77M USD

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