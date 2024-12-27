Ціна DOTZ (DOTZ)
Поточна ціна DOTZ (DOTZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 139.89K USD. Ціна DOTZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DOTZ:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 132.77 USD
- зміна ціни DOTZ протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 299.77M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DOTZ до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DOTZ до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DOTZ до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DOTZ до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-26.69%
|60 днів
|$ 0
|-76.85%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DOTZ: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-15.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We are more than just a meme coin! Our vision is to support local mom-and-pop shops and small businesses without any upfront costs by leveraging our Dotz coin. By partnering with these local businesses, we will offer discounts to Dotz coin holders, creating a mutually beneficial situation for both consumers and business owners. Dotz Coin removes the need for up-front advertising expenses, enabling companies to advertise their goods and services without worrying about money
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