Сьогоднішня ціна dotmoovs

Поточна ціна dotmoovs (MOOV) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,30% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MOOV до USD становить $ 0 за MOOV.

dotmoovs наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 236 713, з циркуляційною пропозицією у 1,00B MOOV. Протягом останніх 24 годин MOOV торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,096391, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MOOV змінився на +0,34% за останню годину та на +1,51% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 10,33K.

Ринкова інформація щодо dotmoovs (MOOV)

Ринкова капіталізація $ 236,71K$ 236,71K $ 236,71K Обсяг (за 24 год) $ 10,33K$ 10,33K $ 10,33K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 236,71K$ 236,71K $ 236,71K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація dotmoovs — $ 236,71K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 10,33K. Циркуляційна пропозиція MOOV — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 236,71K.