Сьогоднішня ціна Dotblox (DTBX)

Поточна ціна Dotblox (DTBX) сьогодні становить 0.02086971 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DTBX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dotblox:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 253.44K USD

- зміна ціни Dotblox протягом дня — +5.16%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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