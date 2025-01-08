Ціна Dot Dot Finance (DDD)
Поточна ціна Dot Dot Finance (DDD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.82K USD. Ціна DDD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dot Dot Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 333.65 USD
- зміна ціни Dot Dot Finance протягом дня — -8.56%
- циркуляційна пропозиція – 30.42M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dot Dot Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dot Dot Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dot Dot Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dot Dot Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.56%
|30 днів
|$ 0
|+90.77%
|60 днів
|$ 0
|-13.69%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dot Dot Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.39%
-8.56%
+5.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A yield aggregator for Ellipsis Finance on BNB Smart Chain.
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