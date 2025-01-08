Сьогоднішня ціна Dot Dot Finance (DDD)

Поточна ціна Dot Dot Finance (DDD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.82K USD. Ціна DDD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dot Dot Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 333.65 USD

- зміна ціни Dot Dot Finance протягом дня — -8.56%

- циркуляційна пропозиція – 30.42M USD

Отримуйте оновлення цін DDD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DDD.