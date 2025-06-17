Сьогоднішня ціна DOSE (DOSE)

Поточна ціна DOSE (DOSE) сьогодні становить 0,00005906 USD з ринковою капіталізацією $ 193,94K USD. Ціна DOSE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DOSE:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни DOSE протягом дня — +1,34%

- циркуляційна пропозиція – 3,27B USD

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