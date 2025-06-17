Ціна DOSE (DOSE)
Поточна ціна DOSE (DOSE) сьогодні становить 0,00005906 USD з ринковою капіталізацією $ 193,94K USD. Ціна DOSE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DOSE:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни DOSE протягом дня — +1,34%
- циркуляційна пропозиція – 3,27B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DOSE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DOSE до USD становила $ -0,0000262851.
За останні 60 днів зміна ціни DOSE до USD становила $ -0,0000405221.
За останні 90 днів зміна ціни DOSE до USD становила $ -0,00017388051387484952.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1,34%
|30 днів
|$ -0,0000262851
|-44,50%
|60 днів
|$ -0,0000405221
|-68,61%
|90 днів
|$ -0,00017388051387484952
|-74,64%
Останній аналіз цін DOSE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,24%
+1,34%
-15,03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DOSE is the token of purchase, utility and action and is at the heart of the OliveX gamified fitness ecosystem. Players will receive DOSE tokens for completing workout based gameplay in Dustland Runner and other experiences. These tokens can be used to unlock items, purchase NFTs and participate in special events and game modes. Dustland Runner is the world’s first Proof of Workout audio game, where going on runs in the real world progresses the narrative and earns you virtual rewards (NFTs / DOSE tokens) that you can use to upgrade and progress your adventure. Built by OliveX with assistance from Six to Start, Dustland Runner is designed on top of the successful Zombies, Run! game engine and online platform; best in class for delivering audio running adventures on different devices and tracking players’ fitness goals and progress. Dustland Runner also leverages the strong storytelling experience that Zombies, Run! provides.
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