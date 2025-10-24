Інформація щодо ціни Dosa the Demon (DOSA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00220213$ 0,00220213 $ 0,00220213 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,79% Зміна ціни (1 дн.) +6,70% Зміна ціни (за 7 дн.) +36,30% Зміна ціни (за 7 дн.) +36,30%

Актуальна ціна Dosa the Demon (DOSA) становить --. За останні 24 години DOSA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DOSA становить $ 0,00220213, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DOSA змінився на -0,79% за останню годину, +6,70% за 24 години та на +36,30% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Dosa the Demon (DOSA)

Ринкова капіталізація $ 649,20K$ 649,20K $ 649,20K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 649,20K$ 649,20K $ 649,20K Циркуляційне постачання 980,00M 980,00M 980,00M Загальна пропозиція 980 000 000,0 980 000 000,0 980 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Dosa the Demon — $ 649,20K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DOSA — 980,00M, зі загальною пропозицією 980000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 649,20K.