Токеноміка DOS Network (DOS) Дізнайтеся ключову інформацію про DOS Network (DOS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DOS Network (DOS) DOS Network - A Decentralized Oracle Service supporting multiple heterogeneous blockchains. DOS Network brings real word data, event and computation power to smart contract in a secure, reliable, efficient and scalable way. Офіційний вебсайт: https://dos.network/ Whitepaper: https://docsend.com/view/ak3rdft Купити DOS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DOS Network (DOS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DOS Network (DOS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 23,10K $ 23,10K $ 23,10K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 132,04M $ 132,04M $ 132,04M FDV (повністю розведена вартість): $ 174,94K $ 174,94K $ 174,94K Історичний максимум: $ 0,388179 $ 0,388179 $ 0,388179 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00017494 $ 0,00017494 $ 0,00017494 Дізнайтеся більше про ціну DOS Network (DOS)

Токеноміка DOS Network (DOS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DOS Network (DOS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DOS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DOS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DOS, досліджуйте ціну токена DOS в реальному часі!

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