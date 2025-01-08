Ціна DOS Network (DOS)
Поточна ціна DOS Network (DOS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 68.46K USD. Ціна DOS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DOS Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.40 USD
- зміна ціни DOS Network протягом дня — -7.18%
- циркуляційна пропозиція – 132.04M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DOS Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DOS Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DOS Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DOS Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.18%
|30 днів
|$ 0
|-16.23%
|60 днів
|$ 0
|-2.17%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DOS Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-7.18%
-6.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DOS Network - A Decentralized Oracle Service supporting multiple heterogeneous blockchains. DOS Network brings real word data, event and computation power to smart contract in a secure, reliable, efficient and scalable way.
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