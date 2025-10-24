Інформація щодо ціни Dorol (DRL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 3 831,43 $ 3 831,43 $ 3 831,43 Мін. за 24 год $ 3 882,46 $ 3 882,46 $ 3 882,46 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 3 831,43$ 3 831,43 $ 3 831,43 Макс. за 24 год $ 3 882,46$ 3 882,46 $ 3 882,46 Рекордний максимум $ 4 469,59$ 4 469,59 $ 4 469,59 Найнижча ціна $ 3 321,49$ 3 321,49 $ 3 321,49 Зміна ціни (за 1 год) -0,17% Зміна ціни (1 дн.) -0,19% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,59% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,59%

Актуальна ціна Dorol (DRL) становить $3 861,44. За останні 24 години DRL торгувався між мінімумом у $ 3 831,43 і максимумом у $ 3 882,46, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DRL становить $ 4 469,59, тоді як його історичний мінімум — $ 3 321,49.

Що стосується короткострокових результатів, то DRL змінився на -0,17% за останню годину, -0,19% за 24 години та на -0,59% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Dorol (DRL)

Ринкова капіталізація $ 51,58K$ 51,58K $ 51,58K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 38,61B$ 38,61B $ 38,61B Циркуляційне постачання 13,36 13,36 13,36 Загальна пропозиція 9 999 998,0 9 999 998,0 9 999 998,0

Поточна ринкова капіталізація Dorol — $ 51,58K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DRL — 13,36, зі загальною пропозицією 9999998.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 38,61B.