Ціна DORK LORD COIN (DLORD)
Поточна ціна DORK LORD COIN (DLORD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DLORD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DORK LORD COIN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.24 USD
- зміна ціни DORK LORD COIN протягом дня — +6.28%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DORK LORD COIN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DORK LORD COIN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DORK LORD COIN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DORK LORD COIN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.28%
|30 днів
|$ 0
|-29.88%
|60 днів
|$ 0
|-35.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DORK LORD COIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.25%
+6.28%
-11.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DORK LORD is a meme coin on the Solana chain.
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