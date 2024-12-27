Сьогоднішня ціна Dork Lord (DORKY)

Поточна ціна Dork Lord (DORKY) сьогодні становить 0.04425349 USD з ринковою капіталізацією $ 3.08M USD. Ціна DORKY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dork Lord:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.10M USD

- зміна ціни Dork Lord протягом дня — +2.55%

- циркуляційна пропозиція – 69.42M USD

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