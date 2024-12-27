Ціна Dork Lord (DORKY)
Поточна ціна Dork Lord (DORKY) сьогодні становить 0.04425349 USD з ринковою капіталізацією $ 3.08M USD. Ціна DORKY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dork Lord:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.10M USD
- зміна ціни Dork Lord протягом дня — +2.55%
- циркуляційна пропозиція – 69.42M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dork Lord до USD становила $ +0.00110001.
За останні 30 днів зміна ціни Dork Lord до USD становила $ -0.0123782321.
За останні 60 днів зміна ціни Dork Lord до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dork Lord до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00110001
|+2.55%
|30 днів
|$ -0.0123782321
|-27.97%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dork Lord: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.24%
+2.55%
-6.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dork Lord ($DORKY) is a community-driven, ERC-20 token on the Ethereum blockchain inspired by the dark and whimsical themes of Matt Furie’s comic characters. As a memecoin, $DORKY aligns with the popular cultural style established by figures like Pepe the Frog but introduces a distinctive twist by embodying the “final boss” character archetype. Dork Lord operates with a 100% circulating supply model, making it fully community-owned and eliminating developer-controlled reserves. The token structure includes a 0% buy/sell tax, which allows users to trade $DORKY without additional transaction costs imposed by the contract. Liquidity for $DORKY was added to Uniswap and has been locked, ensuring stability in the token's trading environment and building trust within the community.
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