Ціна Dorado Finance ($DORAB)
Поточна ціна Dorado Finance ($DORAB) сьогодні становить 0.206923 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $DORAB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dorado Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.68K USD
- зміна ціни Dorado Finance протягом дня — +1.29%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін $DORAB до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни $DORAB.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dorado Finance до USD становила $ +0.00263672.
За останні 30 днів зміна ціни Dorado Finance до USD становила $ +0.0052017545.
За останні 60 днів зміна ціни Dorado Finance до USD становила $ +0.2227471260.
За останні 90 днів зміна ціни Dorado Finance до USD становила $ +0.13775404765871627.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00263672
|+1.29%
|30 днів
|$ +0.0052017545
|+2.51%
|60 днів
|$ +0.2227471260
|+107.65%
|90 днів
|$ +0.13775404765871627
|+199.16%
Останній аналіз цін Dorado Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.34%
+1.29%
-2.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dorado is your all-in-one platform for seamless staking and restaking on the Arbitrum network. Dorado operates within a dynamic ecosystem composed of interconnected components, each playing a pivotal role in the platform's functionality, security, and user experience. From the fundamental protocol to external integrations, understanding these elements and their interactions is essential to comprehend the full extent of Dorado's capabilities. The elements within Dorado's ecosystem interact seamlessly, facilitating various financial activities and value transfers. Users restake their assets on the platform, receiving DORAB tokens in return, which are then used across multiple protocols to optimize rewards. Governance decisions made through the DORAB token shape the evolution of the protocol, while the validator network ensures the security and integrity of transactions. Decentralized applications built on Dorado's infrastructure provide additional utility and functionality, further enriching the ecosystem.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 $DORAB до AUD
A$0.3310768
|1 $DORAB до GBP
￡0.16760763
|1 $DORAB до EUR
€0.20071531
|1 $DORAB до USD
$0.206923
|1 $DORAB до MYR
RM0.92908427
|1 $DORAB до TRY
₺7.33542035
|1 $DORAB до JPY
¥32.40621103
|1 $DORAB до RUB
₽21.2716844
|1 $DORAB до INR
₹17.8781472
|1 $DORAB до IDR
Rp3,392.17978512
|1 $DORAB до PHP
₱12.10292627
|1 $DORAB до EGP
￡E.10.43305766
|1 $DORAB до BRL
R$1.24981492
|1 $DORAB до CAD
C$0.29589989
|1 $DORAB до BDT
৳25.02940608
|1 $DORAB до NGN
₦321.8066496
|1 $DORAB до UAH
₴8.70731984
|1 $DORAB до VES
Bs10.966919
|1 $DORAB до PKR
Rs57.62184781
|1 $DORAB до KZT
₸109.25120554
|1 $DORAB до THB
฿7.16160503
|1 $DORAB до TWD
NT$6.82018208
|1 $DORAB до CHF
Fr0.18829993
|1 $DORAB до HKD
HK$1.60986094
|1 $DORAB до MAD
.د.م2.07129923