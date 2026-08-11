Сьогоднішня ціна DORA AI by Virtuals

Поточна ціна DORA AI by Virtuals (DORA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DORA до USD становить $ 0 за DORA.

DORA AI by Virtuals наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 63,661, з циркуляційною пропозицією у 854.42M DORA. Протягом останніх 24 годин DORA торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.02329158, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DORA змінився на -- за останню годину та на -3.56% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо DORA AI by Virtuals (DORA)

Ринкова капіталізація $ 63.66K$ 63.66K $ 63.66K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 74.51K$ 74.51K $ 74.51K Циркуляційне постачання 854.42M 854.42M 854.42M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація DORA AI by Virtuals — $ 63.66K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DORA — 854.42M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 74.51K.