Токеноміка Dor (DOR) Дізнайтеся ключову інформацію про Dor (DOR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Dor (DOR) The DOR token is the first L0 token on the Constellation Network. The DOR token is native to the DOR metagraph, and its utility is to provide incentives in the form of commissions for users to install Dor Traffic Miner sensors on retail locations and share the foot traffic data collected with the Dor Metagraph. The DOR token utilizes minting and locking mechanisms with a constantly adjusting circular supply designed to secure validator network resources. This utility token was not sold in any private sale to investors or allocated to advisors or team members. Tokens are generated either temporarily through distributions or continuously through nodes. Dor Technologies is the company behind the Dor Traffic Miner sensors and has a metagraph, or Layer 1 project-specific decentralized network, that runs on top of Constellation’s global Layer 0 network, called the Hypergraph. The Dor metagraph is a decentralized ledger-based service used for the distribution, validation, and incentivization of data produced by the Dor Traffic Miner and other future product offerings. Офіційний вебсайт: https://constellationnetwork.io/dtm/ Whitepaper: https://docs.getdor.com/metagraph/ Купити DOR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Dor (DOR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Dor (DOR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,50M $ 1,50M $ 1,50M Загальна пропозиція: $ 421,58M $ 421,58M $ 421,58M Циркуляційна пропозиція: $ 268,25M $ 268,25M $ 268,25M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,35M $ 2,35M $ 2,35M Історичний максимум: $ 0,386986 $ 0,386986 $ 0,386986 Історичний мінімум: $ 0,00319155 $ 0,00319155 $ 0,00319155 Поточна ціна: $ 0,00558373 $ 0,00558373 $ 0,00558373 Дізнайтеся більше про ціну Dor (DOR)

Токеноміка Dor (DOR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Dor (DOR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DOR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DOR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DOR, досліджуйте ціну токена DOR в реальному часі!

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