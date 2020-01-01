Токеноміка Dopex (DPX) Дізнайтеся ключову інформацію про Dopex (DPX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Dopex (DPX) Dopex (Decentralized Options Exchange) is a decentralized options protocol that aims to maximize liquidity and minimize losses for option writers while maximizing gains for option buyers. This is done in a passive manner for liquidity-contributing participants. DPX is the limited supply governance token for the Dopex protocol and is used to vote on protocol and app level proposals. Apart from being a vanilla governance token, DPX also accrues fees and revenue from pools, vaults and wrappers built over the Dopex protocol after every global epoch. Dopex makes use of unique option pricing model that is calculated on-chain based on the Black-Scholes formula — using implied volatility and asset prices retrieved via Chainlink adapters — and passed through a function to determine volatility smiles based on the realized volatility of the asset. This model ensures pricing that is fair and efficient platform flow. Dopex provides solutions to low liquidity, unfair pricing, lack of composability, lack of user adoption, and unfair arbitrage opportunities during times of high volatility — all without compromising the buyer and seller experience. Офіційний вебсайт: https://www.dopex.io/ Купити DPX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Dopex (DPX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Dopex (DPX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 500,00K $ 500,00K $ 500,00K Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 1,79M $ 1,79M $ 1,79M Історичний максимум: $ 4 215,41 $ 4 215,41 $ 4 215,41 Історичний мінімум: $ 0,00475805 $ 0,00475805 $ 0,00475805 Поточна ціна: $ 3,57 $ 3,57 $ 3,57 Дізнайтеся більше про ціну Dopex (DPX)

Токеноміка Dopex (DPX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Dopex (DPX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DPX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DPX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DPX, досліджуйте ціну токена DPX в реальному часі!

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