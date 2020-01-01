Токеноміка Dopex Rebate (RDPX) Дізнайтеся ключову інформацію про Dopex Rebate (RDPX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Dopex Rebate (RDPX) rDPX is the Dopex protocol rebate token. It is a token minted and distributed for any losses incurred by pool participants. The amount of tokens minted are determined based on the net value of losses incurred at the end of a pool's epoch. A percentage of the losses, which is determined by governance, is minted for all pool participants after the epoch has ended. rDPX while having a no cap supply - has mechanisms in-place to avoid it from being valueless while also providing intrinsic value to the token. rDPX would be a fee requirement for future app layer additions to Dopex such as vaults. Dopex would support rDPX as collateral to borrow funds from Margin to leverage option positions. rDPX would be usable as collateral to mint synthetic assets, commodities etc. which could further be used to create options for synthetic non-crypto assets. Fee accrual can be boosted via staking rDPX. Офіційний вебсайт: https://dopex.io Купити RDPX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Dopex Rebate (RDPX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Dopex Rebate (RDPX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,01M $ 2,01M $ 2,01M Загальна пропозиція: $ 2,10M $ 2,10M $ 2,10M Циркуляційна пропозиція: $ 1,36M $ 1,36M $ 1,36M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,10M $ 3,10M $ 3,10M Історичний максимум: $ 315,58 $ 315,58 $ 315,58 Історичний мінімум: $ 0,308974 $ 0,308974 $ 0,308974 Поточна ціна: $ 1,48 $ 1,48 $ 1,48 Дізнайтеся більше про ціну Dopex Rebate (RDPX)

Токеноміка Dopex Rebate (RDPX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Dopex Rebate (RDPX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RDPX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RDPX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RDPX, досліджуйте ціну токена RDPX в реальному часі!

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