Ціна Dopex Rebate (RDPX)
Поточна ціна Dopex Rebate (RDPX) сьогодні становить 2.51 USD з ринковою капіталізацією $ 3.43M USD. Ціна RDPX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dopex Rebate:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.69K USD
- зміна ціни Dopex Rebate протягом дня — -0.07%
- циркуляційна пропозиція – 1.36M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dopex Rebate до USD становила $ -0.001787838333093.
За останні 30 днів зміна ціни Dopex Rebate до USD становила $ +2.0405185560.
За останні 60 днів зміна ціни Dopex Rebate до USD становила $ +1.3223315030.
За останні 90 днів зміна ціни Dopex Rebate до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001787838333093
|-0.07%
|30 днів
|$ +2.0405185560
|+81.30%
|60 днів
|$ +1.3223315030
|+52.68%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dopex Rebate: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.54%
-0.07%
+0.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
rDPX is the Dopex protocol rebate token. It is a token minted and distributed for any losses incurred by pool participants. The amount of tokens minted are determined based on the net value of losses incurred at the end of a pool's epoch. A percentage of the losses, which is determined by governance, is minted for all pool participants after the epoch has ended. rDPX while having a no cap supply - has mechanisms in-place to avoid it from being valueless while also providing intrinsic value to the token. 1. rDPX would be a fee requirement for future app layer additions to Dopex such as vaults. 2. Dopex would support rDPX as collateral to borrow funds from Margin to leverage option positions. 3. rDPX would be usable as collateral to mint synthetic assets, commodities etc. which could further be used to create options for synthetic non-crypto assets. 4. Fee accrual can be boosted via staking rDPX.
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