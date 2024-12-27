Сьогоднішня ціна Dopex Rebate (RDPX)

Поточна ціна Dopex Rebate (RDPX) сьогодні становить 2.51 USD з ринковою капіталізацією $ 3.43M USD. Ціна RDPX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dopex Rebate:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.69K USD

- зміна ціни Dopex Rebate протягом дня — -0.07%

- циркуляційна пропозиція – 1.36M USD

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