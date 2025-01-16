Ціна Dopex (DPX)
Поточна ціна Dopex (DPX) сьогодні становить 17.6 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DPX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dopex:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.07K USD
- зміна ціни Dopex протягом дня — +3.99%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dopex до USD становила $ +0.675225.
За останні 30 днів зміна ціни Dopex до USD становила $ -2.4160118400.
За останні 60 днів зміна ціни Dopex до USD становила $ +11.3957641600.
За останні 90 днів зміна ціни Dopex до USD становила $ +5.852934499466846.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.675225
|+3.99%
|30 днів
|$ -2.4160118400
|-13.72%
|60 днів
|$ +11.3957641600
|+64.75%
|90 днів
|$ +5.852934499466846
|+49.82%
Останній аналіз цін Dopex: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
+3.99%
-1.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dopex (Decentralized Options Exchange) is a decentralized options protocol that aims to maximize liquidity and minimize losses for option writers while maximizing gains for option buyers. This is done in a passive manner for liquidity-contributing participants. DPX is the limited supply governance token for the Dopex protocol and is used to vote on protocol and app level proposals. Apart from being a vanilla governance token, DPX also accrues fees and revenue from pools, vaults and wrappers built over the Dopex protocol after every global epoch. Dopex makes use of unique option pricing model that is calculated on-chain based on the Black-Scholes formula — using implied volatility and asset prices retrieved via Chainlink adapters — and passed through a function to determine volatility smiles based on the realized volatility of the asset. This model ensures pricing that is fair and efficient platform flow. Dopex provides solutions to low liquidity, unfair pricing, lack of composability, lack of user adoption, and unfair arbitrage opportunities during times of high volatility — all without compromising the buyer and seller experience.
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