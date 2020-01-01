Токеноміка Dope World Paper (PAPER)

Токеноміка Dope World Paper (PAPER)

Дізнайтеся ключову інформацію про Dope World Paper (PAPER), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
USD

Інформація Dope World Paper (PAPER)

A DAO for the streets. Build a character and develop the metaverse in your pursuit of money, power, and notoriety.

Dope Wars is a LOOT derivative and acts as the legos for the Dope Wars Metaverse.

Dope Wars NFT's are available here - https://opensea.io/collection/dope-v4

Офіційний вебсайт:
https://dopeworld.gg

Токеноміка та аналіз ціни Dope World Paper (PAPER)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Dope World Paper (PAPER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 561,07K
$ 561,07K$ 561,07K
Загальна пропозиція:
$ 1,41B
$ 1,41B$ 1,41B
Циркуляційна пропозиція:
$ 907,73M
$ 907,73M$ 907,73M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 873,62K
$ 873,62K$ 873,62K
Історичний максимум:
$ 0,057268
$ 0,057268$ 0,057268
Історичний мінімум:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Поточна ціна:
$ 0,00061811
$ 0,00061811$ 0,00061811

Токеноміка Dope World Paper (PAPER): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Dope World Paper (PAPER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів PAPER, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PAPER, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку PAPER, досліджуйте ціну токена PAPER в реальному часі!

Прогноз ціни PAPER

Хочете знати, куди рухається PAPER? Наша сторінка прогнозу ціни PAPER поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.