Сьогоднішня ціна Dope Wars Paper (PAPER)

Поточна ціна Dope Wars Paper (PAPER) сьогодні становить 0.00135589 USD з ринковою капіталізацією $ 1.23M USD. Ціна PAPER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dope Wars Paper:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 410.65 USD

- зміна ціни Dope Wars Paper протягом дня — +6.77%

- циркуляційна пропозиція – 907.73M USD

Отримуйте оновлення цін PAPER до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PAPER.