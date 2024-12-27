Ціна Dope Wars Paper (PAPER)
Поточна ціна Dope Wars Paper (PAPER) сьогодні становить 0.00135589 USD з ринковою капіталізацією $ 1.23M USD. Ціна PAPER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dope Wars Paper:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 410.65 USD
- зміна ціни Dope Wars Paper протягом дня — +6.77%
- циркуляційна пропозиція – 907.73M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dope Wars Paper до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dope Wars Paper до USD становила $ -0.0004662164.
За останні 60 днів зміна ціни Dope Wars Paper до USD становила $ -0.0003224682.
За останні 90 днів зміна ціни Dope Wars Paper до USD становила $ -0.0011761165579842125.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.77%
|30 днів
|$ -0.0004662164
|-34.38%
|60 днів
|$ -0.0003224682
|-23.78%
|90 днів
|$ -0.0011761165579842125
|-46.44%
Останній аналіз цін Dope Wars Paper: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.54%
+6.77%
+56.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A DAO for the streets. Build a character and develop the metaverse in your pursuit of money, power, and notoriety. Dope Wars is a LOOT derivative and acts as the legos for the Dope Wars Metaverse. Dope Wars NFT's are available here - https://opensea.io/collection/dope-v4
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