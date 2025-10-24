Інформація щодо ціни Dope (DOPE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +2,25% Зміна ціни (за 7 дн.) +7,73% Зміна ціни (за 7 дн.) +7,73%

Актуальна ціна Dope (DOPE) становить --. За останні 24 години DOPE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DOPE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DOPE змінився на -- за останню годину, +2,25% за 24 години та на +7,73% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Dope (DOPE)

Ринкова капіталізація $ 10,52K$ 10,52K $ 10,52K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,52K$ 10,52K $ 10,52K Циркуляційне постачання 420,69T 420,69T 420,69T Загальна пропозиція 420 690 000 000 000,0 420 690 000 000 000,0 420 690 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Dope — $ 10,52K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DOPE — 420,69T, зі загальною пропозицією 420690000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,52K.