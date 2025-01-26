Ціна Dopamine (DOPE)
Поточна ціна Dopamine (DOPE) сьогодні становить 0.00206224 USD з ринковою капіталізацією $ 257.64K USD. Ціна DOPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dopamine:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.44K USD
- зміна ціни Dopamine протягом дня — +3.32%
- циркуляційна пропозиція – 124.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dopamine до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dopamine до USD становила $ -0.0001909300.
За останні 60 днів зміна ціни Dopamine до USD становила $ +0.0002287061.
За останні 90 днів зміна ціни Dopamine до USD становила $ +0.000138376199410627.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.32%
|30 днів
|$ -0.0001909300
|-9.25%
|60 днів
|$ +0.0002287061
|+11.09%
|90 днів
|$ +0.000138376199410627
|+7.19%
Останній аналіз цін Dopamine: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
+3.32%
-19.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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