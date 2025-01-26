Сьогоднішня ціна Dopamine (DOPE)

Поточна ціна Dopamine (DOPE) сьогодні становить 0.00206224 USD з ринковою капіталізацією $ 257.64K USD. Ціна DOPE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dopamine:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.44K USD

- зміна ціни Dopamine протягом дня — +3.32%

- циркуляційна пропозиція – 124.99M USD

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