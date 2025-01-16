Ціна DopaMeme (DOPA)
Поточна ціна DopaMeme (DOPA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DOPA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DopaMeme:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 139.41 USD
- зміна ціни DopaMeme протягом дня — +0.14%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DopaMeme до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DopaMeme до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DopaMeme до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DopaMeme до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.14%
|30 днів
|$ 0
|-18.17%
|60 днів
|$ 0
|-26.06%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DopaMeme: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.14%
-5.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DopaMeme brings a unique fusion of high-octane action and cutting-edge digital finance. At DopaMeme, we understand that true adrenaline junkies need more than just passive income. Our token is built on a foundation of community engagement, innovative features, and an ever-evolving ecosystem. Also ; $Dopa Token's economic model is meticulously crafted toensure stability, liquidity, and long-term growth.
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