Ціна Doont Buy (DBUY)
Поточна ціна Doont Buy (DBUY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DBUY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Doont Buy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.11 USD
- зміна ціни Doont Buy протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Doont Buy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Doont Buy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Doont Buy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Doont Buy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-9.47%
|60 днів
|$ 0
|+13.65%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Doont Buy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
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