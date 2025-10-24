Ціна Doogle on Bonk (DOOGLE)
--
--
0,00%
0,00%
Актуальна ціна Doogle on Bonk (DOOGLE) становить --. За останні 24 години DOOGLE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DOOGLE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.
Що стосується короткострокових результатів, то DOOGLE змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація Doogle on Bonk — $ 4,83K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DOOGLE — 999,52M, зі загальною пропозицією 999521203.404279. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,83K.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Doogle on Bonk до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Doogle on Bonk до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Doogle on Bonk до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Doogle on Bonk до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-9,64%
|60 днів
|$ 0
|-27,33%
|90 днів
|$ 0
|--
Doogle - Matt Furie's first ever dog character The ultimate comeback story! On a mission to prove himself worthy as the top dog meme in the Bonk ecosystem one bark at a time! Woof! Designed as the ultimate DOGE killer! In the year 2018, Matt Furie, the creator of the infamous Pepe the Frog meme, made a bold decision. He decided to bring a new character to life - Doogle, his first ever dog character. Doogle was a lovable, goofy dog with a big heart and a penchant for getting into silly situations.
At first, Doogle didn't quite catch on in the meme world. People were used to the familiar faces of Pepe and other popular memes, and Doogle seemed to get lost in the sea of internet content. But Matt Furie was determined to give Doogle a chance to shine.
Розуміння токеноміки Doogle on Bonk (DOOGLE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DOOGLE зараз!
