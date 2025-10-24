Актуальна ціна Doogle on Bonk сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DOOGLE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DOOGLE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Doogle on Bonk сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DOOGLE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DOOGLE на MEXC вже зараз.

Ціна Doogle on Bonk (DOOGLE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DOOGLE до USD:

--
----
0,00%1D
Графік ціни Doogle on Bonk (DOOGLE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:39:37 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Doogle on Bonk (DOOGLE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Актуальна ціна Doogle on Bonk (DOOGLE) становить --. За останні 24 години DOOGLE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DOOGLE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DOOGLE змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Doogle on Bonk (DOOGLE)

$ 4,83K
$ 4,83K$ 4,83K

--
----

$ 4,83K
$ 4,83K$ 4,83K

999,52M
999,52M 999,52M

999 521 203,404279
999 521 203,404279 999 521 203,404279

Поточна ринкова капіталізація Doogle on Bonk — $ 4,83K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DOOGLE — 999,52M, зі загальною пропозицією 999521203.404279. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,83K.

Історія ціни Doogle on Bonk (DOOGLE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Doogle on Bonk до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Doogle on Bonk до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Doogle on Bonk до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Doogle on Bonk до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-9,64%
60 днів$ 0-27,33%
90 днів$ 0--

Що таке Doogle on Bonk (DOOGLE)

Doogle - Matt Furie's first ever dog character The ultimate comeback story! On a mission to prove himself worthy as the top dog meme in the Bonk ecosystem one bark at a time! Woof! Designed as the ultimate DOGE killer! In the year 2018, Matt Furie, the creator of the infamous Pepe the Frog meme, made a bold decision. He decided to bring a new character to life - Doogle, his first ever dog character. Doogle was a lovable, goofy dog with a big heart and a penchant for getting into silly situations.

At first, Doogle didn't quite catch on in the meme world. People were used to the familiar faces of Pepe and other popular memes, and Doogle seemed to get lost in the sea of internet content. But Matt Furie was determined to give Doogle a chance to shine.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Doogle on Bonk (DOOGLE)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Doogle on Bonk (USD)

Скільки коштуватиме Doogle on Bonk (DOOGLE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Doogle on Bonk (DOOGLE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Doogle on Bonk.

Перегляньте прогноз ціни Doogle on Bonk вже зараз!

DOOGLE до місцевих валют

Токеноміка Doogle on Bonk (DOOGLE)

Розуміння токеноміки Doogle on Bonk (DOOGLE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DOOGLE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Doogle on Bonk (DOOGLE)

Скільки сьогодні коштує Doogle on Bonk (DOOGLE)?
Актуальна ціна DOOGLE у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DOOGLE до USD?
Поточна ціна DOOGLE до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Doogle on Bonk?
Ринкова капіталізація DOOGLE — $ 4,83K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DOOGLE?
Циркуляційна пропозиція DOOGLE — 999,52M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DOOGLE?
DOOGLE досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DOOGLE?
Історична мінімальна ціна DOOGLE становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі DOOGLE?
Актуальний обсяг торгівлі DOOGLE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна DOOGLE цього року?
DOOGLE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DOOGLE для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Doogle on Bonk (DOOGLE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

